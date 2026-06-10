A Belfast, da oltre 24 ore, si svolge una violenta guerriglia urbana con scontri e azioni di caccia agli stranieri. La violenza è scaturita dall’accoltellamento di un cittadino nordirlandese, avvenuto ieri e attribuito a un rifugiato sudanese. La situazione ha portato a scontri tra gruppi di persone e alla distruzione di proprietà nella zona. La polizia ha riferito di numerosi interventi e di un aumento delle tensioni in diverse aree della città.

Da oltre 24 ore a Belfast, in Irlanda del Nord, è in corso una brutale guerriglia urbana, con tanto di “caccia allo straniero”, nata per vendicare l’accoltellamento avvenuto ieri e attribuito a un rifugiato sudanese. Come documentano immagini e video diventati rapidamente virali sui social, i manifestanti hanno bloccato diverse arterie stradali della capitale nordirlandese, incendiando veicoli e perfino alcune abitazioni. A innescare le violenze è stato il video dell’aggressione, rilanciato da ambienti dell’estrema destra, che ha spinto la folla a scendere in piazza per chiedere una stretta sull’immigrazione. Subito dopo la diffusione delle immagini, la polizia nordirlandese e le autorità britanniche avevano moltiplicato gli appelli alla calma, temendo proprio un’escalation di questo tipo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Belfast in fiamme: non si arresta la “caccia allo straniero” dopo l’accoltellamento di un nordirlandese da parte di un immigrato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Caccia allo straniero” a Roma Termini: giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razzialeA Roma Termini, tre giovani sono stati denunciati dopo aver aggredito con spranghe persone straniere e senza dimora presenti nella stazione.

Caccia allo straniero a stazione Termini: picchiati senzatetto scelti a casoNella notte del 8 maggio 2026 a Roma Termini si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto tre giovani, tra cui un minorenne.

Temi più discussi: Belfast, rifugiato sudanese tenta di decapitare un uomo: proteste e auto in fiamme; Disordini anti-migranti a Belfast: case bruciate e caccia agli stranieri; Belfast, uomo accoltellato in strada: manifestazioni anti-migranti e veicoli in fiamme; Proteste a Belfast, evacuato un edificio in fiamme.

questo non è che l'inizio se il governo inglese non capisce che l'immigrazione incontrollata porta questi eventi Belfast, esplode la rivolta anti-immigrati: bus in fiamme dopo l’aggressione choc msn.com/it-it/notizie/… x.com

Belfast, rifugiato sudanese tenta di decapitare un uomo: proteste e auto in fiamme reddit

Belfast in fiamme: scatta la caccia allo straniero dopo l’accoltellamentoBelfast in fiamme: scatta la caccia allo straniero dopo l'accoltellamento di un nordirlandese da parte di un immigrato ... lanotiziagiornale.it

Belfast, proteste anti-immigrazione dopo accoltellamento: auto date alle fiammeLa polizia ha incriminato un sudanese di 30 anni per tentato omicidio in relazione all’attacco con coltello. View on euronews ... msn.com