Il 11 giugno 2026, le anticipazioni di Beautiful rivelano che i protagonisti rispondono agli omicidi di Tom e Hollis. La soap, in onda dal 1990, torna con il consueto appuntamento del lunedì pomeriggio, continuando a seguire le vicende dei personaggi e gli sviluppi legati ai recenti eventi drammatici. La trama si concentra sulle reazioni dei personaggi coinvolti e sulle conseguenze delle morti.

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy è ancora prigioniera, mentre Luna è sempre più determinata a portare a termine il suo piano. Ecco le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful l’11 giugno 2026. Nella seconda parte dell’episodio 9351 (Ep81) Finn è sempre più convinto che Luna possa essere coinvolta: Steffy è stata vista per l’ultima volta a casa di Bill (Don Diamont), dove Luna vive, e Finn ha rinvenuto lì il telefono di Steffy, elemento che rafforza i suoi sospetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni dell’11 giugno 2026: la risposta agli omicidi di Tom e Hollis

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