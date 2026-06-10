Beatrice Venezi vuole fare causa a La Fenice

Beatrice Venezi ha avviato un'azione legale contro il Teatro La Fenice, contestando formalmente il recesso dal suo incarico come direttrice d’orchestra. La musicista ha presentato una richiesta per impugnare la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione. La questione riguarda quindi la validità del recesso e le modalità con cui è stato comunicato. Nessun ulteriore dettaglio sulle motivazioni o sulle tempistiche è stato reso noto.

La d irettrice d’orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice. Contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane. E ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l’attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. Beatrice Venezi e la causa a La Fenice. Secondo quanto si legge nella lettera inviata dagli avvocati della musicista alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, di cui l’Adnkronos ha preso visione, Venezi sarebbe venuta a conoscenza attraverso gli organi di stampa della comunicazione rilasciata il 26 aprile scorso dal sovrintendente Nicola Colabianchi, che annunciava l’interruzione del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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