bd plast filtering systems a plast milano 2026

BD Plast Filtering Systems sarà presente a PLAST Milano, l’appuntamento di riferimento per l’industria della plastica e della gomma, con una partecipazione incentrata sulle più recenti evoluzioni della propria offerta nel campo della filtrazione dei polimeri. L’azienda occuperà lo stand G53H58 nel Padiglione 15, dove accoglierà clienti, partner e operatori del settore per presentare soluzioni progettate per migliorare la continuità produttiva, ridurre i fermi impianto e aumentare l’efficienza delle linee di trasformazione. Le novità in fiera Tra le novità dell’anno, BD Plast presenterà un nuovo filtro BDGS dedicato alle linee di calandratura, sviluppato per rispondere alle esigenze di impianti complessi e ad alte prestazioni, in cui stabilità, pulizia del materiale e costanza produttiva sono elementi centrali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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