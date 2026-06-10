Il concerto di Avantasia a Lignano Sabbiadoro è programmato per l’8 giugno 2026. Dopo il successo di quest’anno all’Alcatraz di Milano, l’evento si terrà nella località balneare in Friuli Venezia Giulia. La band, guidata dal cantante e compositore Tobias Sammet, torna a esibirsi in Italia con una data annunciata due anni prima. La data si inserisce nel tour internazionale previsto per promuovere il nuovo album.

Dopo il grande successo ottenuto quest’anno all’Alcatraz di Milano, Tobias Sammet riporta gli Avantasia in Italia nell’estate 2026, per un unico concerto nel nostro paese, in programma il prossimo 8 giugno all’ Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, primo grande nome della nuova edizione del Lignano Sunset Festival. I biglietti per il concerto del supergruppo tedesco, icona del genere symphonic power metal mondiale, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 10.00 di lunedì 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - AVANTASIA a Lignano Sabbiadoro 8 giugno 2026

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