AVANTASIA a Lignano Sabbiadoro 8 giugno 2026

Da udine20.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Avantasia a Lignano Sabbiadoro è programmato per l’8 giugno 2026. Dopo il successo di quest’anno all’Alcatraz di Milano, l’evento si terrà nella località balneare in Friuli Venezia Giulia. La band, guidata dal cantante e compositore Tobias Sammet, torna a esibirsi in Italia con una data annunciata due anni prima. La data si inserisce nel tour internazionale previsto per promuovere il nuovo album.

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Dopo il grande successo ottenuto quest’anno all’Alcatraz di Milano,  Tobias Sammet  riporta gli  Avantasia  in Italia nell’estate 2026, per un unico concerto nel nostro paese, in programma il prossimo 8 giugno  all’ Arena Alpe Adria  di  Lignano Sabbiadoro, primo grande nome della nuova edizione del  Lignano Sunset Festival.   I  biglietti  per il concerto del supergruppo tedesco, icona del genere symphonic power metal mondiale, organizzato da Zenit srl  in collaborazione con  Città di Lignano Sabbiadoro,  Regione Friuli Venezia Giulia  e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti  Ticketone  e  Vivaticket  dalle 10.00 di lunedì  24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Udine20.it

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