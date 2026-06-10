Martedì 9 giugno 2026, Forbidden Fruit ha registrato 49.000 spettatori in più rispetto alla concorrenza, mantenendo la prima posizione nella classifica di ascolti. Su Rai1, il film Il matrimonio del mio migliore amico ha interessato circa 2 milioni di spettatori in totale.

Nella serata di ieri, martedì 9 giugno 2026, in total audience su Rai1 Il matrimonio del mio migliore amico interessa 2.154.000 spettatori pari al 14.15% di share dalle 21:43 alle 23:32. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 1.881.000 spettatori con uno share del 14.43% dalle 22 alle 00:10. Su Rai2, dopo la presentazione (664.000 – 3.68%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 537.000 spettatori pari al 5.18%. Su Italia1 The Assassin incolla davanti al video 718.000 spettatori (5.17%). Su Rai3, dopo la presentazione (709.000 – 3.77%), Indovina Chi Viene a Cena Cult segna 1.131.000 spettatori con il 6.96% (Extra a 742.000 e il 5.56%). Su Rete4, dopo la presentazione (454. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Martedì 9 Giugno 2026. Forbidden Fruit (+49K) si conferma davanti a tutti

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