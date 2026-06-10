ascolti tv i dati del 9 giugno 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 9 giugno 2026, su Rai1, la pellicola Il matrimonio del mio migliore amico porta a casa 2.142.000 spettatori pari al 14.1% di share. Poi, in onda su Canale5 Un Nuovo Inizio si ferma a 1.868.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2, dopo la presentazione (662.000 – 3.7%), Storie al Bivio di Sera non va oltre 534.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 The Assassin registra 715.000 spettatori (5.2%). Su Rai3, dopo la presentazione, Indovina Chi Viene a Cena conquista 1.128.000 spettatori con il 7% (Extra a 739.000 e il 5.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (450.000 – 2.4%), È Sempre Cartabianca totalizza 549. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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