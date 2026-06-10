Alessandra Mussolini ha convocato il cast del Grande Fratello Vip 2026 per il Plumage Party, organizzato dall’agente Nando Moscariello per celebrare la vittoria della partecipante. L’evento ha rappresentato la prima riunione ufficiale del cast al di fuori della Casa, attirando l’attenzione. Tuttavia, tre assenze di rilievo sono state notate, suscitando discussioni e commenti tra i presenti e sui social.

Il Plumage Party, ideato dall’agente Nando Moscariello per celebrare la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026, ha rappresentato la prima vera reunion del cast fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Un evento che ha fatto parlare non solo per chi c’era, ma soprattutto per chi ha scelto di non esserci. Prima che iniziasse l’avventura televisiva nel celebre reality show, fu proprio Moscariello a rivolgersi a Mussolini definendola “la ragazza con le piume”. Da quel momento, abiti e accessori piumati sono diventati parte integrante della sua presenza nel programma, trasformandosi nel suo marchio di fabbrica ed il party di ieri sera ha rappresentato l’apoteosi di questo percorso stilistico e televisivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alessandra Mussolini riunisce il cast del GF Vip, ma tre assenze eccellenti fanno rumore (e accendono il gossip)

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