Durante il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, Kate Middleton ha incontrato Rupert Finch, suo ex fidanzato universitario. L’evento si è svolto il 6 giugno a Kemble, nel Regno Unito.

Il 6 giugno, a Kemble, nel Regno Unito, si è celebrato il royal wedding dell’anno. Quello tra Peter Phillips, primogenito della principessa Anna, e Harriet Sperling, infermiera del Servizio Sanitario Nazionale britannico. Alla cerimonia erano presenti quasi tutti i Windsor, da re Carlo con Camilla a Eugenia e Beatrice fino al principe William, 43 anni, con la moglie Kate Middleton, 44. Ma, tra gli ospiti, non c’erano solo i royal. A celebrare la nascita di una nuova coppia sono stati invitati, infatti, anche parenti e amici degli sposi così come vari membri dell’aristocrazia britannica. Tra questi, una persona che ha sicuramente destato l’attenzione della principessa del Galles. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al royal wedding di Peter Phillips, Kate Middleton ha incontrato Rupert Finch, suo fidanzato ai tempi dell'università

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La boda de Peter Phillips deja una imagen inesperada: Kate Middleton frente a su primer amor

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