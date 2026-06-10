Durante l'esame di un decreto, la Lega ha proposto un emendamento che prevedeva il blocco dei pignoramenti sui conti correnti. Tuttavia, la proposta è stata ritirata prima che potesse essere votata. La decisione è stata comunicata in aula, evitando così l’approvazione dell’emendamento e mantenendo invariati i procedimenti di pignoramento sui conti correnti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla proposta della Lega durante l’esame del decreto. È stato ritirato l’emendamento presentato dalla Lega nell’ambito del decreto Accise ter che puntava a impedire il pignoramento dei conti correnti nei confronti dei contribuenti impegnati nel pagamento delle rate previste dalle definizioni agevolate. La proposta avrebbe introdotto una tutela per coloro che stanno regolarmente versando le somme dovute attraverso i meccanismi di rateizzazione agevolata, evitando l’avvio di procedure esecutive sui conti durante il periodo dei pagamenti. Le perplessità del Governo e del Ministero della Giustizia. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il ritiro sarebbe stato determinato dal parere non favorevole espresso dal Governo, legato principalmente a questioni riguardanti la copertura finanziaria della misura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accise ter, ritirato l’emendamento sul blocco dei pignoramenti dei conti correnti

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