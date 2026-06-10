A Madrid si continua a ricordare Rafa Marin, che ha una clausola di riacquisto da 25 milioni di euro prevista per questa estate. Nel frattempo, il giocatore tornerà a Napoli al termine del prestito al Villarreal e sarà valutato dal nuovo allenatore. La società ha deciso di esaminare le condizioni del difensore durante il ritiro pre-stagionale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali decisioni future o trattative in corso.

Rafa Marin tornerà a Napoli dal prestito al Villarreal e sarà valutato in ritiro dal neo tecnico Max Allegri. Con la partenza di Juan Jesus, infatti, il difensore spagnolo potrebbe restare proprio al posto del brasiliano. La recompra del Real Madrid per Rafa Marin scade nel 2027. Vincenzo D’Angelo scrive sulla Gazzetta dello Sport che bisogna stare attenti al Real Madrid, ex club del centrale: Rafa Marin è di fatto un nuovo acquisto. Il Real Madrid, intanto, osserva interessato: i blancos hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni per questa estate e 35 nella prossima. E nel mondo madrileno c’è chi continua a rimpiangere la sua cessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Madrid Rafa Marin ancora lo rimpiangono, i blancos hanno una recompra da 25 milioni per quest’estate

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A Madrid Rafa Marin ancora lo rimpiangono, i blancos hanno una recompra da 25 milioni per quest’estate E 35 milioni per l'estate 2027. La Gazzetta scrive che sarà valutato in ritiro per prendere eventualmente il posto lasciato da Juan Jesus. ilnapolista.it/202 x.com

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