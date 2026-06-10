A Fagagna nel fine settimana BachRock Bassoon Quartet il Mago Casanova e la Roma Tre Orchestra
Nel fine settimana a Fagagna si sono svolti diversi eventi musicali. Il BachRock Bassoon Quartet ha eseguito un repertorio di brani rock e classici. Successivamente, il Mago Casanova ha portato uno spettacolo di magia e illusionismo. La Roma Tre Orchestra ha concluso la giornata con un concerto sinfonico. Gli eventi si sono svolti in diverse location della cittadina, attirando pubblico di tutte le età.
Prende il via il primo fine settimana di appuntamenti di “ Vittoria Estate – La musica che rinfresca ”, rassegna organizzata dall’associazione Rime Mute, in collaborazione con il Comune di Fagagna, che proporrà nei fine settimana di giugno al Teatro Vittoria e in Piazza Marconi della località collinare spettacoli accessibili e di qualità, capaci di intrecciare musica classica, jazz, teatro musicale, illusionismo, lirica e danza in un’atmosfera informale e accogliente. Particolarità della rassegna riguarda i biglietti per gli spettacoli, che avranno un prezzo simbolico di 5 Euro, nei quali è incluso un buono per una pallina di gelato alla Gelateria San Giacomo di Fagagna. 🔗 Leggi su Udine20.it
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