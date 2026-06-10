a fagagna nel fine settimana bachrock bassoon quartet il mago casanova e la roma tre orchestra

Notizia in breve

Nel fine settimana a Fagagna si sono svolti diversi eventi musicali. Il BachRock Bassoon Quartet ha eseguito un repertorio di brani rock e classici. Successivamente, il Mago Casanova ha portato uno spettacolo di magia e illusionismo. La Roma Tre Orchestra ha concluso la giornata con un concerto sinfonico. Gli eventi si sono svolti in diverse location della cittadina, attirando pubblico di tutte le età.