A Bergamo il lavoro c’è Ma il costo della cura resta femminile

A Bergamo, il mercato del lavoro mostra segnali positivi con la disoccupazione under 34 ai minimi storici. Tuttavia, l’occupazione femminile rimane sotto la media, con una presenza più bassa rispetto a quella maschile. I dati indicano che, nonostante l’occupazione giovanile sia in crescita, le donne continuano a incontrare maggiori difficoltà nel trovare e mantenere un impiego stabile. La situazione si mantiene stabile, senza variazioni significative nelle percentuali di occupazione femminile rispetto agli anni precedenti.

Articolo. La disoccupazione under 34 è ai minimi, ma l’occupazione femminile resta indietro. Più che la cultura tradizionale, sono servizi, congedi e organizzazione del lavoro ad alimentare il divario Bergamo è prima in Italia per il tasso di occupazione giovanile. Disoccupazione under 34 all’ 1,7%: un dato che ha pochi rivali. Il manifatturiero tiene, il terziario cresce, le imprese dichiarano di non trovare forza lavoro a sufficienza. Un mercato del lavoro molto dinamico, insomma. Tranne che per le donne. Il tasso di occupazione femminile in provincia si ferma al 58,5%, contro il 76,9% degli uomini. Quasi venti punti di distanza. Tre inattivi su cinque, nella fascia 15-64 anni, sono donne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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