Il 10 giugno 1940, l’Italia entra ufficialmente in guerra, dichiarando guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. Le truppe italiane attraversano i confini e si schierano in diverse zone del fronte europeo. La decisione viene comunicata con un discorso radiofonico, mentre le mobilitazioni militari si intensificano in tutto il paese. La dichiarazione di guerra segna l’inizio di un coinvolgimento diretto nel conflitto mondiale.

Roma, 10 giu – Sul 10 giugno 1940 pesa ancora una doppia caricatura. La prima è quella moralistica: l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale come follia di Mussolini, che dal balcone di Palazzo Venezia condannò il paese alla tragedia per vanità, per emulazione o per inseguire qualche migliaio di morti al tavolo della pace. La seconda è quella propriamente autolesionista: l’Italia che entra in guerra impreparata alle sue stesse ambizioni, con le “scarpe di cartone”, il fucile dell’Ottocento, i muli contro i carri armati ecc. Insomma, un modo come un altro per raccontarci che siamo una nazione impreparata per natura, quasi antropologicamente inadatta alla guerra. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - 10 giugno: l’Italia nella guerra che decise il destino d’Europa

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2 Giugno 1946: La Prima Volta che lItalia Votò Dopo la Guerra – Donne al Seggio e lAddio Monarchia

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