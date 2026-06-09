di Rossella Conte Sono le 13.40 di un lunedì di giugno, e in via Cerretani una piccola auto rossa è parcheggiata dove non potrebbe stare. Nessun permesso esposto, nessuna autorizzazione visibile. Pochi metri più in là passano centinaia di turisti diretti verso il Duomo, ignari di una realtà che i residenti conoscono bene: entrare nella zona pedonale e nella Ztl del centro storico è spesso molto più semplice di quanto si pensi. Per capirlo abbiamo percorso le strade attorno al cuore monumentale della città insieme a Lorenzo Romoli e Marco Giannoni, residenti della zona che da tempo segnalano una situazione che, a loro dire, sta sfuggendo di mano. Un giro effettuato in più fasce orarie, tra ore di punta, pomeriggio e sera, documentando auto, furgoni e motorini che occupano spazi dove non dovrebbero trovarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ztl colabrodo, il viaggio. Dai lungarni o contromano. Così entrano gli abusivi

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Sosta abusiva e veicoli ovunque anche in area pedonale, i residenti denunciano una Ztl colabrodo / FOTO x.com

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