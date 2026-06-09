WWDC26 | Siri diventa un agente IA e Apple punta sulla stabilità

Durante la WWDC26, Apple ha annunciato che Siri diventerà un agente di intelligenza artificiale, con un focus sulla stabilità del sistema. La nuova versione di Siri consentirà di gestire file e email personali, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di funzionamento. Inoltre, sarà introdotto un pannello che permetterà agli utenti di selezionare diversi modelli di intelligenza artificiale, senza ulteriori informazioni sui criteri di scelta o i modelli disponibili.

? Domande chiave? In Breve Apple prepara la WWDC26: l’intelligenza artificiale guiderà la nuova generazione di sistemi operativi. L’8 giugno alle ore 19:00 inizierà la conferenza per sviluppatori Apple, un appuntamento che promette di ridefinire l’interazione tra utenti e dispositivi attraverso l’integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale. La WWDC26 si concentrerà sull’evoluzione tecnologica di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, portando al centro della scena nuovi sistemi operativi e un assistente vocale completamente rinnovato. Il fulcro dell’annuncio riguarderà la trasformazione di Siri. L’assistente non sarà più un semplice strumento di comando vocale limitato, ma si evolverà verso un’interfaccia conversazionale simile ai moderni chatbot. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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