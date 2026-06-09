WWDC 2026 | Siri si evolve con Gemini e nuovi agenti digitali

Durante la WWDC 2026 sono stati presentati nuovi sviluppi per Siri, con l’introduzione di Gemini e agenti digitali. Questi aggiornamenti permetteranno a Siri di gestire meglio le richieste quotidiane e di offrire risposte più precise. Gli agenti digitali dell’App Store saranno in grado di svolgere compiti come l’organizzazione di appuntamenti e la gestione di promemoria. Non sono stati forniti dettagli specifici su come cambierà l’interazione con Siri.

? Domande chiave? In Breve Apple WWDC 2026: l’intelligenza artificiale punta a trasformare l’ecosistema dei dispositivi. L’appuntamento con la Worldwide Developers Conference inizierà oggi alle ore 10:00 PT, ovvero alle 13:00 in Italia, con una direzione tecnologica focalizzata sulla ridefinizione dell’assistenza digitale. Apple presenterà un aggiornamento radicale di Siri e nuove funzionalità di Apple Intelligence, con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale in modo profondo su iOS 27 e sugli altri sistemi operativi del marchio. L’evento sarà trasmesso in diretta tramite l’applicazione dedicata per sviluppatori, il sito ufficiale dell’azienda e il canale YouTube di Apple. La metamorfosi di Siri e l’integrazione con le tecnologie di Google. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Siri se vuelve Autónoma: iOS 27, Gemini y Claude llegan al iPhone

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