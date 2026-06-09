Wo Long 2 | Wings of Ember è ufficiale Team Ninja riaccende la guerra dei Tre Regni con il potere della fenice

Il sequel di Wo Long, intitolato Wings of Ember, è stato annunciato ufficialmente. Il gioco riporta la serie alla scena con un’ambientazione ispirata ai Tre Regni e introduce elementi legati alla fenice. La conferma della produzione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, senza dettagli su date di uscita o piattaforme. La notizia riaccende l’interesse per il franchise, considerato tra le novità più promettenti degli ultimi tempi nel genere action.

Wo Long 2: Wings of Ember è ufficiale e segna il ritorno di una delle nuove proprietà action più interessanti nate negli ultimi anni in casa Team Ninja. Dopo Wo Long: Fallen Dynasty, lo studio giapponese torna nel caos dei Tre Regni con un sequel che promette battaglie ancora più aggressive, arti marziali cinesi evolute, demoni mostruosi e una nuova simbologia centrale: la fenice, creatura legata al fuoco, alla rinascita e alla capacità di risorgere dalle ceneri della guerra. L’annuncio è arrivato durante l’ Xbox Games Showcase 2026, confermando l’arrivo del gioco nei primi mesi del 2027 su PS5, Xbox Series XS, PC, Nintendo Switch 2 e Game Pass. La presenza sulla nuova console Nintendo è uno degli elementi più interessanti, perché conferma la volontà di Koei Tecmo e Team Ninja di portare la serie a un pubblico ancora più ampio rispetto al primo capitolo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Wo Long 2: Wings of Ember - Official Reveal Trailer | Xbox Games Showcase 2026

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