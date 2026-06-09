Wembanyama travolge i Knicks | San Antonio riapre la serie 115-111
Il giocatore Wembanyama ha segnato 38 punti e catturato 12 rimbalzi, contribuendo alla vittoria della squadra di San Antonio contro i Knicks con il punteggio di 115-111. La squadra di casa ha recuperato uno svantaggio nel quarto quarto, grazie a canestri decisivi nel finale. I Knicks hanno dominato a rimbalzo, ma hanno perso la partita per gli errori in attacco e alcune decisioni difensive nel finale. De'Aaron Fox ha segnato un canestro chiave negli ultimi secondi, chiudendo la partita.
? Domande chiave? In Breve San Antonio riapre la serie al Madison Square Garden con un 115-111 che scuote le Finals. Victor Wembanyama ha trascinato gli Spurs verso una vittoria fondamentale di 115-111 contro i New York Knicks, accorciando lo svantaggio in serie sul 2-1. La sfida giocata nella notte di martedì 09 giugno 2026 ha San Antonio rispondere con determinazione alla pressione del pubblico di New York. Dopo due sconfitte iniziali, la squadra texana ha trovato il ritmo necessario per colpire il Madison Square Garden e cambiare l’inerzia psicologica del confronto. La prestazione del giovane francese ha permesso agli Spurs di non farsi schiacciare dal ritmo imposto dai padroni di casa. Il dominio tecnico di Wembanyama e la risposta di Castle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Victor Wembanyama reacts to WCF Game 7 win vs. OKC Spurs advance to the NBA Finals | NBA on ESPN
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