Wembanyama travolge i Knicks | San Antonio riapre la serie 115-111

Notizia in breve

Il giocatore Wembanyama ha segnato 38 punti e catturato 12 rimbalzi, contribuendo alla vittoria della squadra di San Antonio contro i Knicks con il punteggio di 115-111. La squadra di casa ha recuperato uno svantaggio nel quarto quarto, grazie a canestri decisivi nel finale. I Knicks hanno dominato a rimbalzo, ma hanno perso la partita per gli errori in attacco e alcune decisioni difensive nel finale. De'Aaron Fox ha segnato un canestro chiave negli ultimi secondi, chiudendo la partita.