visite nel weekend per accorciare le liste di attesa 50mila prestazioni

Nel weekend, il sistema sanitario dell’Ausl Romagna ha effettuato oltre 710mila prestazioni ed esami nel 2025, con visite e diagnosi programmate anche al sabato e, in alcuni casi, alla domenica. Questa iniziativa mira a ridurre le liste di attesa, offrendo servizi anche nei giorni prefestivi. Sono state eseguite circa 50mila prestazioni durante il fine settimana, con un'attenzione particolare alle visite e agli esami diagnostici.

Esami e visite diagnostiche si fanno al sabato e a volte anche alla domenica. Nel solo 2025 sono state oltre 710mila le prestazioni ed esami che il sistema sanitario dell’Ausl Romagna ha erogato nei prefestivi, dunque al sabato e alla domenica. La grande mole riguarda gli esami, mentre una parte minore, ma non per questo meno fondamentale solo le visite che in un annosi aggirano sulle cinquantamila. I numeri tengono insieme sia le prestazioni fatte dal sistema pubblico che dal privato convenzionato. Il risultato riminese va di pari passo con quanto accaduto nel resto della Regione tanto che l’assessore alla salute regionale, Massimo Fabi, ha parlato di "numeri che confermano l’impegno della Regione, grazie al lavoro di migliaia di professionisti e operatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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