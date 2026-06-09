Villa Fabbricotti | al via il recupero del seminato di marmo originale
Durante i lavori di restauro sulla terrazza di Villa Fabbricotti è stato scoperto il seminato di marmo originale, nascosto sotto la vecchia guaina. Per questa ragione, il piano di intervento sarà modificato, prevedendo un approfondimento per il recupero del materiale. La scoperta ha portato a una revisione delle procedure di lavoro, che includeranno ulteriori verifiche e interventi specifici per preservare e integrare il marmo trovato.
Cosa è stato rinvenuto sotto la vecchia guaina della terrazza? Come cambierà il piano di lavori dopo questa scoperta inaspettata? Chi si occuperà tecnicamente del restauro del marmo originale? Perché è stata scelta la valorizzazione invece della sostituzione totale??? In Breve Ditta Foschini Pavimenti Srls di Castelfranco Veneto incaricata per il restauro specialistico. Lavori iniziati la scorsa settimana dopo il ritrovamento del seminato sotto la guaina. Interventi precedenti han . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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