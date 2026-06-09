Villa Fabbricotti | al via il recupero del seminato di marmo originale

Notizia in breve

Durante i lavori di restauro sulla terrazza di Villa Fabbricotti è stato scoperto il seminato di marmo originale, nascosto sotto la vecchia guaina. Per questa ragione, il piano di intervento sarà modificato, prevedendo un approfondimento per il recupero del materiale. La scoperta ha portato a una revisione delle procedure di lavoro, che includeranno ulteriori verifiche e interventi specifici per preservare e integrare il marmo trovato.