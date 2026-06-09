Viareggio come sarà composto il nuovo consiglio comunale

A Viareggio si è formato il nuovo consiglio comunale dopo l’elezione di Sara Grilli a prima sindaca della città. La composizione del consiglio è definitiva, salvo eventuali rinunce o defezioni che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. La nomina della prima cittadina ha determinato l’assemblea di rappresentanti che si occuperà delle funzioni amministrative locali. La composizione del consiglio sarà comunicata ufficialmente dopo eventuali variazioni.

Viareggio, 9 giugno 2026 – Con l’elezione al fotofinish di Sara Grilli a prima sindaca di Viareggio, in automatico si è formato il consiglio comunale, al netto di rinunce e defezioni dei prossimi giorni. A oggi comunque questa è la composizione con 24 seggi in totale più quello del primo cittadino. Alla maggioranza vanno 15 consiglieri mentre ne vanno 9 all’opposizione. Sara Grilli potrà contare sull’appoggio di cinque consiglieri comunali direttamente usciti dalla sua lista Viareggio Insieme. Si tratta di Athos Pastechi, ex amministratore della giunta Lunardini, Giulia Gemignani, Mario Ratti, pure lui ex assessore della giunta Lunardini, Alessandro Meciani che ha ricoperto l’incarico di assessore al turismo della giunta Del Ghingaro appena uscente e Mirco Poletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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