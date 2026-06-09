viale i compensi ai tecnici terra di scontro

Il progetto di restyling del Viale della Vittoria a Jesi ha provocato un acceso scontro politico, con discussioni concentrate sui compensi ai tecnici coinvolti. La questione è al centro delle polemiche, mentre le parti si confrontano sulle modalità di attribuzione e sui costi. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora, e il dibattito rimane aperto tra le diverse fazioni politiche.

Il progetto di restyling del Viale della Vittoria a Jesi continua ad alimentare una profonda bufera politica. A far scoccare la nuova scintilla è la diffida presentata dalla Fondazione Inarcassa contro il Comune, che ha giudicato non congrui i compensi per i professionisti previsti nel bando di progettazione. Una novità che ha spinto le opposizioni all’affondo. La lista civica JesiAmo chiede la testa della giunta: "Con la diffida da parte della cassa ingegneri e architetti verso il Comune di Jesi ritenendo non congrui i compensi a professionisti previsti nel bando per la progettazione del nuovo Viale della Vittoria, attendiamo le dimissioni dell’assessora Melappioni". Per i civici la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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