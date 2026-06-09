Venezuela | 20 morti in carcere da aprile crisi delle cure mediche

Dal mese di aprile sono stati registrati 20 decessi in carcere in Venezuela, con molti casi che si sono verificati senza assistenza medica. La crisi delle cure mediche ha portato a un alto tasso di mortalità tra i detenuti, con il 95% dei decessi avvenuti senza intervento sanitario. La mancanza di servizi di assistenza è stata segnalata come causa principale di morte. Lo Stato non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla carenza di cure essenziali nelle strutture detentive.

? Punti chiave? In Breve Il decesso di Rivero segna il ventesimo decesso in detenzione in Venezuela dal 1 aprile. Víctor Alfonso Rivero è morto sotto la custodia statale nel Centro di Formazione ‘Hombre Nuevo’ di Carúpano, nello stato di Sucre. Questo tragico evento porta a venti il numero totale di persone che hanno perso la vita nelle carceri e nei centri di detenzione del Paese a partire dal 1 aprile di quest’anno. La morte del detenuto conferma un progressivo deterioramento delle condizioni all’interno del sistema penitenziario venezuelano. Le autorità non hanno ancora fornito risposte efficaci per arginare questo fenomeno che sta colpendo la popolazione carceraria in modo sistematico. Emergenza sanitaria e violazione degli standard internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Venezuela: Narco-Stato o Hub del narcotraffico

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