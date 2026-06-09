Marcello Fois ha vinto la dodicesima edizione del Premio Vallombrosa con il romanzo “L’immensa distrazione”. La cerimonia di consegna si è svolta presso la Libreria Florida di Firenze. Il premio è promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve e organizzato dal Comitato Premio Vallombrosa. La vittoria è stata annunciata durante l’evento ufficiale, che ha visto la partecipazione di numerosi lettori e rappresentanti del settore letterario.

È Marcello Fois con il romanzo ’L’immensa distrazione’, presentato dalla Libreria Florida di Firenze, il vincitore della dodicesima edizione del Premio letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve guidato da Massimo Verdina e gestito dal Comitato Premio Vallombrosa. Accanto al libro vincitore erano finalisti anche ’La levatrice di Nagyrev’ di Sabrina Zuccato, presentato dalla libreria Brac, e ’Il bandito’ di Michele Marziani, presentato dalla libreria Leggermente. La giuria tecnica, riunitasi nei giorni scorsi al Golf Club dell’Ugolino e presieduta a titolo onorario dal governatore Eugenio Giani, ha premiato il romanzo di Marcello Fois per la qualità della scrittura, la profondità narrativa e la capacità di affrontare temi contemporanei con sensibilità e forza letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vallombrosa sceglie Marcello Fois. Vince ’L’immensa distrazione’

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