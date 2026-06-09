I carabinieri di Acquaviva hanno identificato l’autista di un furgone che sabato mattina, intorno alle 10, ha urtato un motociclista di 83 anni. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo era in transito e l’autore si è allontanato senza fermarsi. L’indagine si è concentrata sull’utilizzo dello specchietto retrovisore del furgone, che ha permesso di risalire alla sua identità. Il motociclista è finito nei campi ed è rimasto contuso.

I carabinieri della stazione di Acquaviva hanno identificato il ‘pirata’ della strada che nella mattina di sabato scorso, intorno alle ore 10, alla guida di un furgone, ha urtato un motociclista di 83 anni, che è finito nei campi, rimanendo contuso. L’incidente si è verificato lungo la provinciale Lungo Albula, in via Montagna dei Fiori, nella zona del ristorante Rustichello. I militari dell’arma, intervenuti per i rilievi tecnici del sinistro, hanno recuperato sul posto lo specchietto retrovisore perso dal mezzo a seguito dell’impatto. Attraverso alcune testimonianze raccolte sul posto ed attività info investigative, anche con il supporto di una telecamera di videosorveglianza, i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urtò ciclista con il suo furgone: identificato grazie allo specchietto

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