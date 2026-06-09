Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri in un’abitazione di Faenza e Granarolo Faentino. I militari hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti durante un’operazione di controllo. L’intervento è avvenuto a seguito di segnalazioni di urla provenienti dall’abitazione, attribuite a motivi legati a sostanze stupefacenti. I due sono stati portati in caserma e accusati di detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Granarolo Faentino, hanno arrestato due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato quando diversi condomini del palazzo dove abita uno dei due giovani, hanno chiamato il numero di emergenza 112 segnalando che dall’interno del appartamento del ragazzo si sentivano delle urla e delle persone litigare. Al loro arrivo i Carabinieri sono riusciti a sedare la lite senza difficoltà ma si sono trovati davanti ad un vero e proprio piccolo deposito di droga. All’interno della casa in questione, hanno rinvenuto tre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urla in casa per motivi di droga: arrestati

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Relatives sneer her low-end marriage, unaware plain husband owns huge catering empire secretly

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