Uomo trovato senza vita nell' auto accesa | ipotesi malore fulminante

Da napolitoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 63 anni è stato trovato morto ieri all’interno della sua auto parcheggiata in via San Nicola, ad Avella. L’auto era accesa e il decesso potrebbe essere stato causato da un malore fulminante. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima era residente a Casalnuovo di Napoli.

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Ieri, ad Avella, in provincia di Avellino, un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola. L'auto era ferma ma con il motore acceso. L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini: l’auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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