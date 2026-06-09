Uomo trovato senza vita nell' auto accesa | ipotesi malore fulminante

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto ieri all’interno della sua auto parcheggiata in via San Nicola, ad Avella. L’auto era accesa e il decesso potrebbe essere stato causato da un malore fulminante. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima era residente a Casalnuovo di Napoli.

Ieri, ad Avella, in provincia di Avellino, un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola. L'auto era ferma ma con il motore acceso. L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini: l’auto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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ULTIMORA TROVATO IL CORPO SENZA VITA NELLAUTO IMMERSA NEL FIUME: SPERANZE FINITE. È LUI

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