Unipol ha annunciato di aver guadagnato circa 180 milioni di euro grazie a una scommessa su Elon Musk. La società ha investito in SpaceX, che venerdì effettuerà il suo debutto in Borsa a Wall Street. La quotazione di SpaceX potrebbe diventare la più grande di sempre nel suo settore. La società di Musk ha programmato l’ingresso in borsa, attirando molta attenzione tra gli investitori.

La Space X di Elon Musk (in foto) sbarcherà venerdì a Wall Street. Si prevede possa essere la Ipo più grande della storia. L'azienda con sede a Starbase, in Texas, offre circa 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, in un'operazione che potrebbe valutarla circa 1.800 miliardi di dollari. Tra coloro che hanno creduto in Musk c'è stato anche Carlo Cimbri, presidente di Unipol, che attraverso il gruppo assicurativo aveva partecipato a un club deal internazionale per permettere al miliardario di acquistare Twitter, oggi X, con un investimento di 100 milioni. Dopo vari passaggi, X è confluita in Space X. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione con Intesa Sanpaolo su Mps, Cimbri ha dichiarato che l'investimento, in virtù della prossima Ipo di Space X, potrebbe arrivare a valere oggi 280 milioni: in pratica, una plusvalenza teorica di 180 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unipol, scommessa su Musk frutta al gruppo 180 milioni

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