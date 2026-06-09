Under 21 | Verde Giallo e Borgo i protagonisti

Tre gruppi, Verde, Giallo e Borgo, hanno partecipato a una competizione di tamburini. La gara ha visto il Verde vincere nella categoria coppie, mentre il Giallo si è aggiudicato il premio nel singolo. Il Borgo ha premiato il miglior tamburino. Tra i partecipanti, tre ragazze hanno preso parte alla competizione.

Il Verde vince la coppia, al Giallo il singolo, il miglior tamburino al Borgo. Gara fra tamburini con ben tre ragazze il lizza. In una piazza del Popolo gremita di gente, domenica sera, sono andati in scena i primi appuntamenti agonistici, fra i cinque rioni faentini, ovvero una gara di sbandieratori a coppie, e una di singolo, ed erano chiamati a gareggiare anche i tamburini che accompagnavano la coppia, tutte le gare erano riservate agli under 21, come avviene dal 2006. Il sabato sera invece, si erano svolte le gare fra gli sbandieratori e musici under 15 che avevano visto festeggiare per 4 volte il Rosso, 2 volte il Verde e una il Borgo Durbecco, il Giallo e il Nero. Prima delle gare fra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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