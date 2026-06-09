Il 4 agosto si terrà una fiaccolata in memoria di Gianni Trappolini e Giulia, in ricordo della loro morte avvenuta in un incidente lungo l’A1. L’evento prevede un corteo con fiaccole e l’installazione di un cippo commemorativo lungo l’autostrada. La manifestazione è rivolta ai familiari, amici e cittadini che vogliono rendere omaggio alle vittime. Nessuna informazione è stata fornita su ulteriori dettagli organizzativi o sui coinvolgimenti ufficiali.

Il prossimo 4 agosto, in occasione dell’anniversario della tragica scomparsa di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, Terranuova Bracciolini e tutto il Valdarno renderanno omaggio alle tre vittime dell’incidente avvenuto sull’A1, dove persero la vita due operatori della Misericordia terranuovese e il paziente che stavano trasportando. La commemorazione prenderà il via alle ore 20 con una fiaccolata che partirà dalla sede della Confraternita, in via Dante, per raggiungere il luogo della tragedia, in località Valvigna, ai piedi dell’autostrada. Resta da definire il tragitto. Due le opzioni: la prima è quella classica, con il raggiungimento del Ponte Mocarini e, tramite Valvigna, l’arrivo nel punto esatto in cui ci fu il tremendo schianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una fiaccolata per Gianni e Giulia. In ricordo anche un cippo lungo l’A1

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