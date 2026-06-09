Un evento in piazza Brin ha presentato un monologo femminile che, con tono leggero e ironico, affronta il tema del trasloco. La narrazione tocca aspetti come la perdita di oggetti, il cambiamento, le malattie e le relazioni familiari. Si discute anche del ruolo delle donne come collegamento tra le generazioni, evidenziando le dinamiche familiari legate a questi momenti di transizione. Non sono state fornite informazioni su partecipanti o organizzatori.

Con leggerezza e ironia, si parla di case, cose, di quando le cose diventano la roba e poi di cambiamento, malattia, relazioni familiari, e del ruolo femminile come collante familiare e trait d’union tra le nuove e le vecchie generazioni. Ecco quindi ‘Un trasloco è come un lutto?’, monologo, scritto e interpretato da Stefania Contardi, e tratto dal suo romanzo ‘Il Trasloco’ uscito a fine 2024, che verrà introdotto da Danilo Francescano e presentato oggi, alle 17.45 nel salone del centro anziani di piazza Brin. La città di Genova, con la sua bellezza e le sue molte contraddizioni, non fa solo da sfondo, ma monopolizza una buona parte del libro e del monologo. "Il Trasloco è un libro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Un trasloco è come un lutto?’, monologo-femmina in piazza Brin

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