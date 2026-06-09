© US Mediaset Un Nuovo Inizio tormentato attende Megan Montaner su Canale 5. L’attrice iberica, celebre volto de Il Segreto, è infatti Maria Rodriguez, una ragazza di ventotto anni che accetta di contrarre matrimonio con il più anziano Ramon Cervantes per dare un futuro economicamente sereno alla sua famiglia. Una volta arrivata all’altare, Maria scopre però che sta sposando per procura Manuel, il nipote di Ramon, e si trasferisce a La Mancha, dove scopre che il suo neo marito è sospettato di aver ucciso Llanos, la sua prima moglie. Di seguito le trame dei dieci episodi che compongono la prima stagione di Entre Tierras (Un Nuovo Inizio), su Canale 5 in prime time da martedì 26 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Nuovo Inizio, anticipazioni quarta puntata di martedì 16 giugno 2026

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Anticipazioni della quarta puntata di Racconto di una notte

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