Dopo tre anni dall’inizio dei lavori, il campo polivalente di Villa Ceccolini resta fermo. Nonostante siano stati stanziati i fondi necessari, i lavori non sono ancora iniziati. Un rappresentante ha confermato che i soldi ci sono, ma le attività di ristrutturazione non hanno ancora preso il via. Il campetto presenta numerose crepe e segni di deterioramento, ma i lavori di sistemazione non sono stati ancora avviati.

"I soldi ci sono, ma dopo tre anni i lavori al campo polivalente di Villa Ceccolini devono ancora partire. Perché?". Daniele Malandrino, consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale per chiedere spiegazioni in merito alla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto migliorare lo stato del campetto parrocchiale di Villa Ceccolini. Secondo la ricostruzione fatta da Malandrino "i soldi, circa 20mila euro, erano stati stanziati dalla Regione Marche nel 2023. Le risorse– osserva Malandrino – erano state ottenute tramite l’interessamento del consigliere regionale Nicola Baiocchi. L’obiettivo era quello di riqualificare uno spazio sportivo importante per il quartiere e di restituirlo ai ragazzi e alle famiglie della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un campetto con troppe crepe: "Soldi disponibili, ma lavori fermi"

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