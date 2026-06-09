Un ulivo secolare è stato donato dal Lions Club alla Parrocchia Santa Maria della Pietà. L’albero sarà piantato nel nuovo Giardino di San Francesco, che si sta creando. La donazione rappresenta un simbolo di pace e resilienza, con un’attenzione particolare ai giovani. La piantumazione è prevista nelle prossime settimane.

UMBERTIDE Un ulivo secolare come simbolo di pace, resilienza e attenzione ai giovani. E’ stato donato dal Lions Club alla Parrocchia Santa Maria della Pietà perchè sia messo a dimora nel nascente Giardino di San Francesco. "Siamo onorati di contribuire alla realizzazione del Giardino – così il presidente Lions, Mauro Tarragoni Alunni –, con questa donazione aderiamo al Service Lions dedicato all’ ambiente e sosteniamo al tempo stesso un progetto rivolto ai giovani ". A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuto anche il II Vice Governatore del Distretto Lions 108L, Rolando Pannacci, ricordando come "la protezione dell’ambiente e l’investimento sulle nuove generazioni alal base dell’azione lionistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ulivo secolare donato alla parrocchia

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