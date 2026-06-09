L’Italia Under 21 ha vinto 1-0 contro l’Albania a Fontanafredda grazie a un gol di Calvani. L’allenatore ha effettuato sei cambi durante il secondo tempo, modificando l’assetto della squadra. Il gol è arrivato da un’azione coordinata che ha portato Calvani a segnare a porta vuota. La partita si è conclusa con il risultato di un gol di vantaggio per gli azzurrini.

? Domande chiave? In Breve L’Italia Under 21 batte l’Albania per 1-0 a Fontanafredda con il gol di Calvani. L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Albania durante l’amichevole disputato a Fontanafredda, nel territorio di Pordenone. Il successo degli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, è arrivato grazie a una rete del difensore Calvani al 63° minuto della sfida. Nonostante il risultato positivo, la prestazione complessiva non è stata brillante, mostrando diverse difficoltà tecniche durante l’incontro. Un primo tempo timido e la reazione dei cambi di Nunziata. La gara è iniziata con un ritmo piuttosto basso, specialmente per Zeroli e i suoi compagni che hanno faticato a imporsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - U21 vince con Calvani: l’Italia batte l’Albania 1-0 a Fontanafredda

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Così come la under 21 slitta, di fatto, in Nazionale maggiore, così oggi possiamo dire che la u20 abbia giocato contro l'u21 dell'Albania. Calvani mattatore ed MVP, gran partita a tutto campo per lui che, tra l'altro, ha da poco centrato la promozione in Serie A co x.com

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