tvOS 27 | Apple accelera Apple TV con nuovi Podcast e download smart

Apple ha rilasciato la versione 27 di tvOS, aggiornando l’esperienza su Apple TV. Tra le novità, ci sono nuove funzioni per i podcast e la possibilità di scaricare contenuti in modo intelligente. L’interfaccia del Centro di Controllo è stata modificata, migliorando l’accesso alle impostazioni. Inoltre, sono stati introdotti strumenti di accessibilità visiva più avanzati, pensati per facilitare l’uso del dispositivo a utenti con esigenze specifiche.

? Punti chiave? In Breve Apple presenta tvOS 27 durante la WWDC26 con nuove funzioni per Apple TV. Apple ha svelato il nuovo sistema operativo tvOS 27 durante il keynote della WWDC26, introducendo aggiornamenti che spaziano dalle prestazioni alla gestione dei contenuti multimediali. La presentazione, pur essendo stata tra le più sintetiche dell’evento che ha riguardato anche iOS 27 e macOS, ha delineato un percorso di ottimizzazione per l’esperienza d’uso sul televisore. Le novità principali riguardano il potenziamento dell’hardware e l’integrazione di nuovi strumenti per l’ascolto e la lettura. Tra le modifiche più rilevanti figurano una nuova applicazione dedicata ai Podcast e l’introduzione della funzione di download intelligenti, progettata per semplificare la gestione dei file scaricati sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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