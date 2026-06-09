Tutte le curiosità su stadi ritiri spostamenti e sicurezza

Da ilgiornale.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondiale sta per iniziare, ma l’Italia non partecipa, causando delusione tra i tifosi azzurri. Mentre la competizione si avvicina, si intensificano i preparativi in vari stadi, con ritiri e spostamenti organizzati in modo dettagliato. La sicurezza è al centro delle attenzioni, con misure specifiche per gestire le folle e garantire il regolare svolgimento delle partite. La manifestazione promette di essere la più grande e complessa di sempre.

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Nonostante l’ennesima assenza dell’Italia abbia rovinato la festa ai tifosi azzurri, il resto del mondo del calcio sta per unirsi per celebrare il mondiale più grande, complesso e costoso di tutti i tempi. L’edizione numero 23 della Coppa del Mondo organizzata dalla Fifa è all’insegna del gigantismo: 48 squadre, sedici città ospitanti distribuite su tre paesi, spesso separati da distanze enormi. Stati Uniti, Canada e Messico sono pronti a ricevere milioni di tifosi e fare di tutto per offrire al mondo uno spettacolo indimenticabile. Vediamo quali saranno gli impianti ad ospitare le partite, dove si terranno i ritiri ma anche chi viaggerà di più e le enormi risorse dedicate a garantire la sicurezza di questo evento gigantesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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