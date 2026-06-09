Trump | strategia su Cuba per distogliere l’attenzione dall’Iran

Secondo alcune analisi, l’ex presidente ha cercato di spostare l’attenzione pubblica e internazionale dalla crisi in Iran concentrandosi su Cuba. Questa strategia avrebbe incluso azioni volte a rafforzare l’attenzione mediatica e politica sul paese caraibico, distogliendo così l’attenzione dai problemi iraniani. Diversi esperti di geopolitica hanno commentato questa mossa, analizzando le implicazioni di una tale strategia e le sue possibili conseguenze sul piano internazionale.

Come può Trump usare Cuba per coprire la crisi in Iran? Quali esperti hanno analizzato questa nuova strategia geopolitica? Cosa accadrà agli equilibri di potere nelle Americhe dopo l'intervento? Quali rischi reali comporta questo spostamento dell'attenzione mediatica globale??? In Breve Analisti Gregory Alegi, Carmine Pinto e Loris Zanatta hanno dibattuto la manovra in War Room. L'intervento mira a spostare il baricentro geopolitico verso il Mar dei Caraibi. La stra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump VS Cuba: la stretta finale

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