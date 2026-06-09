Una perturbazione sta raggiungendo il Triveneto, con temporali previsti nel pomeriggio. Le prime piogge potrebbero arrivare già nel primo pomeriggio, accompagnate da raffiche di vento e grandinate. L’indice UV raggiungerà il livello 7, indicando un rischio elevato di scottature. Si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di usare protezioni solari adeguate.

? Punti chiave? In Breve Il caldo si ritira: arrivano piogge e vento da sud in Triveneto. Il ritiro dell’anticiclone caldo verso il Mediterraneo aprirà la strada a una depressione nord-atlantica che colpirà l’area alpina e l’intero Triveneto. Martedì 09 giugno 2026, il meteo vedrà una progressiva instabilità con possibili temporali in arrivo durante la tarda serata. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione, stabilizzandosi tra i 19 e i 22 °C per le minime e tra i 25 e i 27 °C per le massime. Vento e radiazione solare: le indicazioni per la giornata. Le condizioni atmosferiche odierne prevedono un cielo prevalentemente poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata, il vento soffierà da sud con intensità moderata, mentre nel resto della giornata si registreranno brezze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Triveneto: arriva la perturbazione, rischio temporali e UV alto

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Meteo, arriva il caldo: sole e temperature estive fino a sabato

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