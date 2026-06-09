Treviglio odori molesti | circa 250 segnalazioni in poco più di 5 mesi Il comitato avvia un fondo legale

Treviglio. Circa 250 segnalazioni in poco più di cinque mesi. È il dato contenuto nel dossier, presentato nell’ambito di un’assemblea pubblica organizzata dal comitato anti miasmi, relativo alle molestie olfattive prodotte dall’impianto Ecb attivo nella zona sud della città nel periodo compreso tra il 14 novembre 2025 e l’8 giugno 2026. Nel corso dell’incontro il comitato ha illustrato il metodo di raccolta dei dati, basato su una piattaforma interna che registra le segnalazioni dei cittadini e ne consente l’elaborazione. “In questo modo – precisa Carmelo Ilardo, referente del comitato – abbiamo dati oggettivi su quante volte e dove si verificano questi odori legati allo stabilimento Ecb”. Le segnalazioni sono, in tutto, 249: poco più di una al giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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