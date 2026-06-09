Un marciapiede presenta numerose buche, rendendo difficile il passaggio sia per i pedoni normodotati che per le persone con disabilità. La presenza di crepe e avvallamenti lo rende impraticabile e potenzialmente pericoloso. La situazione viene segnalata come un vero e proprio ostacolo, con rischi di cadute o incidenti per chi utilizza sedia a rotelle o altri ausili. La condizione del marciapiede è stata descritta come una trappola per le persone con disabilità.

"C’è un marciapiedi impraticabile, un pericolo a cielo aperto per passanti normodotati, e soprattutto per disabili". Si tratta di quello lungo via Tiepolo e lungo via Luca della Robbia, nel cuore del rione Cantalupo, al quartiere Cederna, alla periferia della città. A segnalare il problema, l’ex consigliere comunale e oggi attivista di Fratelli d’Italia, Salvatore Russo. "Da quando in particolare alcuni alberi sono stati rimossi, vuoi per il maltempo vuoi per altri problemi strutturali, sono rimaste su quei marciapiedi delle voragini, delle aperture. L’ultima in occasione dei lavori per realizzare il nuovo campo sportivo sintetico. Chi transita con la carrozzina o deve appoggiarsi a un bastone, si ritrova immacabilmente alle prese con gravi difficoltà ed è costretto a scendere dal marciapiede e proseguire in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trappola per disabili: "I marciapiedi sono pieni di buche"

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Mi chiedo se le persone che ci danno consigli abbiano mai realmente provato a metterli in pratica. reddit