Il traffico a Roma il 9 giugno 2026 alle 7:30 presenta code sparse su strade e autostrade in direzione della città. La situazione riguarda diverse arterie principali, con rallentamenti e congestioni che interessano varie zone. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure particolari. La circolazione resta rallentata in alcuni tratti, mentre in altri si registrano scorrimenti più regolari. La situazione potrebbe variare nelle prossime ore.

Luceverde Roma traffico su strade ed autostrade in direzione della capitale code a tratti sul percorso Urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est anche sulla tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico da via delle Valli a via dei Campi Sportivi trafficate anche la Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe sulla via Pontina code a tratti da Pomezia Nord a Pratica di Mare verso Roma ci spostiamo sul raccordo il traffico intenso sta provocando code lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia rallentamenti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-06-2026 ore 07:30

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Nel traffico del centro di Roma .

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Anche sulla tangenziale della capitale di Italia @Roma gli alberi sono stati monitorati (cit.) @gualtierieurope @Sabrinalfonsi x.com

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