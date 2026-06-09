Tradito dal tornante camion intrappolato tra roccia e guardrail
Nel pomeriggio di ieri, un camion si è bloccato tra un guardrail e una roccia lungo la strada. L’incidente si è verificato a causa di un tornante, che ha causato l’intrappolamento del veicolo tra le due strutture. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’area.
Sono stati momenti decisamente particolari quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno, terminati per fortuna nel migliore dei modi: un camion era rimasto incastrato tra il guardrail al lato della carreggiata e la roccia dall’altra parte.Un inconveniente accaduto su uno dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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