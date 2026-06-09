Tradito dal tornante camion intrappolato tra roccia e guardrail

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, un camion si è bloccato tra un guardrail e una roccia lungo la strada. L’incidente si è verificato a causa di un tornante, che ha causato l’intrappolamento del veicolo tra le due strutture. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’area.