Le Isole Salomone hanno scelto di non schierarsi tra Cina e Australia, sfruttando la loro posizione strategica. Nonostante le dimensioni ridotte, l’arcipelago assume un ruolo importante nelle dinamiche di potere nella regione. La decisione di non prendere una posizione netta consente loro di mantenere una certa autonomia nelle relazioni con le due nazioni e di sfruttare le opportunità offerte dalla loro collocazione geografica.

Le Isole Salomone sono piccole sulla carta geografica, ma enormi nella logica della competizione tra potenze. L’arrivo al potere del nuovo primo ministro Matthew Wale segna un passaggio delicato per l’intero Pacifico meridionale: Honiara intende rivedere l’accordo di sicurezza firmato con la Cina nel 2022 e, nello stesso tempo, negoziare u n trattato strategico globale con l’Australia. Non è una semplice correzione diplomatica. È il tentativo di rimettere in ordine una politica estera che negli ultimi anni ha trasformato l’arcipelago in uno dei punti più sensibili dello scontro tra Pechino, Canberra e Washington. Le Isole Salomone si trovano a circa 1.600 chilometri a Nord-Est dell’Australia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© It.insideover.com - Tra Cina e Australia le Isole Salomone decidono di non decidere e di sfruttare la posizione strategica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pacifico, scossa di magnitudo 5.5 tra le isole Salomone e Vanuatu

Vi racconto la nuova alleanza strategica tra Australia-Ue. L’intervento dell’amb. CowleyIl 24 marzo ha segnato un momento importante nel rapporto tra l’Unione Europea e l’Australia, con la firma di una nuova alleanza strategica tra le...

Temi più discussi: Maersk lancia Qilin, il nuovo servizio espresso tra Cina centrale e Australia; Basket 3x3 | Australia-Cina (Femminile) | Coppa del Mondo | Varsavia; Pacifico e armato. L'America ha una Cina da contenere, l'Europa può difendersi da sé (di G, Belardelli); In Cina e Asia – Pechino introduce restrizioni gli investimenti all’estero.

Dopo non essere riuscito a partire in Australia e in Cina, Oscar Piastri ha battuto George Russell in ogni gara di questa stagione reddit

Com'era la cosa Senatò? Forse a Roma i tifosi non ci sono, ma nel mondo sì, anche in Cina. Tocca che provi co l'Australia magari qualche canguro parente de Bresciano se rimedia #sslazio x.com

Cosa teme l'Europa dal vertice di Pechino tra Cina e Stati UnitiL'attesissimo vertice tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo ospite cinese Xi Jinping è iniziato - e l'Europa lo osserva da lontano. Tuttavia, qualunque sia l'esito, c'è poco da essere ... it.euronews.com

Australia blocca accordi Belt and Road, Cina furiosaMilano, 22 apr. (askanews) – La Cina ha minacciato l’Australia di grave conseguenze, dopo che Canberra ha deciso di revocare due accordi firmati tra lo stato di Victoria e Pechino nell’ambito ... affaritaliani.it