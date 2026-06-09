Gli Aperiboh sono tornati a Lastra a Signa, con un evento di aperitivi a sorpresa nelle aziende agrituristiche locali. Questa iniziativa, riproposta dopo il successo dell’anno scorso, prevede incontri informali con degustazioni e brindisi senza preavviso. Le aziende partecipanti hanno organizzato queste serate per offrire ai visitatori un modo diverso di scoprire il territorio attraverso momenti conviviali. La manifestazione si svolge in diverse aziende agrituristiche della zona, senza date fisse.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Lastra a Signa gli " Aperiboh ", ovvero gli aperitivi a sorpresa nelle aziende agrituristiche del territorio. Nati da un’idea dell’assessorato al marketing territoriale si svolgeranno ogni giovedì, da giugno a settembre. Chi vorrà partecipare all’iniziativa potrà passare una serata in una delle aziende che hanno aderito, il cui nome sarà indicato solo all’ultimo momento. Qui potrà gustare un calice di vino (o altra bevuta) e un buffet di prodotti locali. Per partecipare all’evento gli interessati dovranno mandare un messaggio WhatsApp al numero 055.8743245 con i seguenti dati: data prescelta, cognome, telefono e numero di partecipanti. Successivamente riceveranno un primo messaggio di conferma e il giorno stesso dell’evento un altro messaggio verrà inviato dalla struttura con tutte le informazioni necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano gli Aperiboh. Un brindisi a sorpresa per scoprire il territorio

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