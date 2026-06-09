La terza stagione di Emmanuel Tjeknavorian alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano è quella della maturità. Lo ha detto lui stesso presentando il cartellone 2026-27: dopo due anni di rodaggio, il rapporto con orchestra e pubblico si è consolidato. "Ciò che stiamo costruendo insieme non è più un'idea o una promessa: è qualcosa di tangibile". E, a giudicare dai numeri e dall'entusiasmo che circonda la compagine milanese, non sembra una formula di circostanza. A trentun anni, il direttore austriaco di origini armene è una delle figure più osservate della nuova generazione musicale europea. Le sue quotazioni continuano a salire, anche dopo il recente debutto operistico al Maggio Musicale Fiorentino con "Un ballo in maschera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tjeknavorian alla guida della "Schubertiade"

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