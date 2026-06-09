Tjeknavorian alla guida della Schubertiade

Da ilgiornale.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emmanuel Tjeknavorian torna a condurre l'Orchestra Sinfonica di Milano per la terza stagione, segnando un punto di svolta nella sua direzione.

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La terza stagione di Emmanuel Tjeknavorian alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano è quella della maturità. Lo ha detto lui stesso presentando il cartellone 2026-27: dopo due anni di rodaggio, il rapporto con orchestra e pubblico si è consolidato. "Ciò che stiamo costruendo insieme non è più un'idea o una promessa: è qualcosa di tangibile". E, a giudicare dai numeri e dall'entusiasmo che circonda la compagine milanese, non sembra una formula di circostanza. A trentun anni, il direttore austriaco di origini armene è una delle figure più osservate della nuova generazione musicale europea. Le sue quotazioni continuano a salire, anche dopo il recente debutto operistico al Maggio Musicale Fiorentino con "Un ballo in maschera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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