The Unknown | gran finale tra i borghi calabresi su Rai 2

Stasera va in onda su Rai 2 il gran finale tra i borghi calabresi. I partecipanti si sfidano nell’ultima prova, decisa dal voto della giuria e del pubblico. La vittoria determinerà il borgo che si aggiudicherà il premio finale. La sfida coinvolge sia cittadini che vip, con il risultato che influenzerà la classifica finale. La puntata si conclude con l’annuncio del vincitore.

Chi vincerà l'ultima sfida tra i borghi calabresi stasera? Come influenzerà il mix tra vip e cittadini l'esito finale? Quali prove fisiche metteranno alla prova le due squadre? Perché questo format potrebbe cambiare il futuro dei game show??? In Breve Scintilla ed Elettra Lamborghini guidano le squadre tra borghi e natura calabrese Sfide settimanali trasmesse l'11 maggio, 18 maggio, 25 maggio e 1 giugno 2026 Mix di celebrità e cittadini comuni affronta percorsi natu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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