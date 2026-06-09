Testacoda in Consiglio Per Ramelli nessuna via Maggioranza costretta a fare marcia indietro
Durante l'ultimo Consiglio comunale a Limbiate, si è verificato un testacoda sulla proposta di intitolare una strada a una figura pubblica. La maggioranza si è trovata costretta a ritirare la proposta, dopo che le opposizioni avevano espresso forti perplessità. La discussione si è accesa e ha portato a un cambiamento di fronte alle critiche e ai dubbi sollevati dai consiglieri di minoranza.
Clima teso nell’ultimo Consiglio comunale a Limbiate, dove la proposta di intitolare una via a Sergio Ramelli – il giovane militante del Movimento Sociale ucciso nel 1975 da esponenti della sinistra extraparlamentare – ha finito, sostanzialmente, per spaccare la stessa maggioranza di centrodestra, portando al clamoroso ritiro del provvedimento. La mozione, presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Rebosio, ha immediatamente acceso il dibattito in aula. Durissimo l’attacco delle opposizioni con Michele Papa ( Movimento 5 Stelle ), che ha definito l’iniziativa "nata per dividere", ricordando come in quegli anni le vittime appartenessero a tutti i colori politici. La vera sorpresa, però, è arrivata dall’interno della stessa maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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