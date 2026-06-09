testacoda in consiglio per ramelli nessuna via maggioranza costretta a fare marcia indietro

Notizia in breve

Durante l'ultimo Consiglio comunale a Limbiate, si è verificato un testacoda sulla proposta di intitolare una strada a una figura pubblica. La maggioranza si è trovata costretta a ritirare la proposta, dopo che le opposizioni avevano espresso forti perplessità. La discussione si è accesa e ha portato a un cambiamento di fronte alle critiche e ai dubbi sollevati dai consiglieri di minoranza.