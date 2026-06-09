Il Comune di Valsamoggia ha approvato il rendiconto 2025, con un avanzo di oltre 19,7 milioni di euro. Il denaro deriva da risorse comunali e sarà destinato a lavori su alloggi pubblici, strade e scuole. La cifra rappresenta il saldo positivo di bilancio alla fine dell’anno. Nessuna modifica ai progetti già pianificati o annunciati è stata comunicata.

Il Comune di Valsamoggia ha approvato il rendiconto 2025, chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 19,7 milioni di euro. Parte di queste risorse è stata immediatamente destinata a nuovi interventi con la variazione di bilancio – approvata nel corso del consiglio comunale di fine maggio –, che stanzia 2,8 milioni di euro per interventi concreti sul territorio lasciando in avanzo circa 16,5 milioni di euro. "Con la prudenza necessaria – commenta Andrea Zanardi, assessore al Bilancio del Comune di Valsamoggia spiegando la motivazione delle scelte fatte – si è deciso di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione con lo scopo di finanziare interventi di manutenzione straordinaria e investimenti sul territorio in coerenza con le richieste dei municipi e del territorio e le esigenze rilevate dal settore tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tesoretto comunale di 19,7 milioni: alloggi pubblici, strade, scuole

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